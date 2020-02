L'excellente enceinte Ultimate Ears BOOM 3 à moins de 100€ en ce moment chez Amazon

La BOOM 3 de Ultimate Ears à moins de 100 euros chez Amazon

Autonomie maximale de 15 heures

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre chez Amazon France pour acquérir en promotion l'enceinte Ultimate Ears BOOM 3 à 99 euros ; soit une économie réalisée de 50 euros par rapport à son prix de vente conseillé.À propos de la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 4 jours pour réceptionner l'enceinte sans fil. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.La Ultimate Ears BOOM 3 produit un son puissant et immersif à 360 degrés.Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 45 mètres), l'enceinte vous permet de diffuser vos morceaux préférés depuis n'importe quel appareil compatible (comme les smartphones et les tablettes). Étanche à l'eau et à la poussière, l'appareil bénéficie d'un indice de protection IP67 et peut être immergé pendant une durée de 30 minutes.Enfin, l'enceinte dispose de 2 ans de garantie.