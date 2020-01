Sélection Clubic des meilleurs aspirateurs robots en soldes à moins de 400€ chez Amazon

L'aspirateur robot: un allié du quotidien

Les aspirateurs robots en soldes sur Amazon

Les aspirateurs robots connectés ont l'avantage de fonctionner en WiFi à travers des applications smartphones qui nous permettent de commander et surveiller le robot. Nombre de ces robots embarquent aussi une fonction lavage pour le sol grâce à une serpillère et une éponge. Bref, parmi toutes les fonctionnalités, on peut comprendre que ce soit difficile de choisir. C'est pourquoi on vous présente cinq des robots les mieux soldés sur Amazon!Le premier de notre liste est le bien connu Ecovacs Deebot 605 à 189,98€. Régulièrement soldé chez Amazon, ce robot présente de nombreuses qualités: pour sols durs et tapis, le robot aspirer puissamment et lave le sol. Vous pouvez définir son parcours et le travail à réaliser depuis l'application, ou choisir l'un des modes prédéfinis. Son mode Max lui permet d'aspirer avec une puissance décuplée pour les sols les plus sales. Il est aussi compatible avec l'assistant vocal Alexa: il vous suffit de lui demander "Alexa, demande à Deebot de commencer à nettoyer": rien de plus simple!Le robot Deenkee est à 189,99€ au lieu de 259,99€ grâce à un coupon de 20€ à cocher. Il a une grande puissance d'aspiration de 1500Pa. Son avantage majeur est sa finesse: avec une hauteur de seulement 6,9cm, ce robot ultra mince peut se glisser sous n'importe quel meuble. Léger, i lpeut ainsi monter facielment sur les tapis les plus épais. Ses capteurs l'empêchent de se heurter aux meubles ou de tomber dans les escaliers. Il est équipé de 6 modes d'aspiration, chacun adapté au mieux au niveau de saleté.Le robot Proscenic 820S est à 199,99e au lieu de 279,99€. Il est lui aussi mince, ce qui lui permet d'atteindre des zones impossible à nettoyer pour les aspirateurs classiques. Il détecte obstacles de plus de 5cm pour les contourner, tout en nettoyant les bords et les recoins avec attention. Depuis l'application, programmez votre robot d'où que vous soyez pour revenir dans une maison saine aux sols propres. Lorsqu'il a terminé, le robot retourne automatiquement à sa base de chargement, ou lorsqu'il est déchargé afin de se recharger avant de finir son travail.L'aspirateur robot Bagotte est un robot deux en un: il aspire puis lave le sol grâce à un réservoir d'eau et une serviette éponge en microfibres. Sa puissance d'aspiration de 1600Pa lui permet d'aspirer les débris les plus conséquents sans problèmes. Sa batterie lui permet de tenir jusqu'à 100 minutes de nettoyage avant de retourner à sa base. Vous pouvez simultanément définir plusieurs tâche à accomplir successivement, que votre robot garde en mémoire après sa recharge.Pour terminer, voici le iRobot Roomba 960, aspirateur robot à 399,99€ au lieu de 649,99€. Idéal pour nettoyer les poils d'animaux domestiques, ce robot possèdes deux brosses en caoutchouc anti-emmêlement. Il a un détecteur de poussière qui lui permet de capter les zones les plus sales pour y concentrer sa puissance d'aspiration. Enfin, son bac à débris est facile à vider et lavable à l'eau: un plus par rapport aux aspirateurs traditionnels dont il faut remplacer les sacs régulièrement...Profitez des soldes pour choisir un nouvel aspirateur, et optez pour les modèles robots!