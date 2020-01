Soldes Amazon : Promo exceptionnelle sur l'Apple iPhone 11 128 Go à 800€ au lieu de 859€

iPhone 11 : le smartphone d'Apple en promo sur Amazon

Ce qu'il faut savoir sur le téléphone de la marque à la pomme

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme française d'Amazon pour acheter en promotion l'iPhone 11 dans sa version 128 Go.Sorti à la rentrée 2019, le téléphone du géant Apple est vendu en ce moment à 800 euros ; soit 59 euros de remise immédiate par rapport à son prix de vente conseillé. Nous ignorons quand prendra fin la promotion, il est donc conseillé de ne pas tarder pour en profiter !À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard (c'est-à-dire 3 à 4 jours) du produit en point relais ou à domicile. Pour une livraison rapide en 1 jour ouvré, vous pouvez toujours tester gratuitement l'abonnement Prime pendant une durée de 30 jours.Passons désormais aux caractéristiques du téléphone.L'iPhone 11 d'Apple est un smartphone équipé d'un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go, d'une puce A13 Bionic avec Neural Engine de troisième génération et du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay.Côté APN, on retrouve un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle 12 Mpx, mode Nuit, mode Portrait et vidéo 4K jusqu'à 60 i/s et une caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Portrait, vidéo 4K et ralenti. Enfin, l'appareil est résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes maximum, IP68).Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test de l'iPhone 11 qui a eu la belle note de 4/5 de la part de la rédaction Clubic.