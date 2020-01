Soldes : le casque bluetooth Mixcder E7 à réduction de bruit active à moins de 50€

Le casque Mixcder E7 à 49,99€

Un casque sans fil pour une liberté maximale

Ce casque Bluetooth présente un son de qualité, du confort et de la liberté de mouvement. Le son de qualité est assuré par une membrane de 40mm sur les haut parleurs qui rend des aigus clairs et des basses profondes. Les coussins sont fait d'une mousse à mémoire de forme qui épouse la forme de vos oreilles pour vous isoler complètement des bruits nuisibles. La réduction active de bruits environnants s'enclenche grâce à une simple commande sur le casque. Vous pouvez l'éteindre à n'importe quel moment si vous avez besoin d'être attentif aux bruits qui vous entourent.L'avantage majeur du casque Mixcder E7 est sa batterie longue durée de 400mAh qui vous permet d'écouter en Bluetooth pendant plus de 20h d'affilée. Bien-sûr, si la batterie est épuisée, vous pouvez aussi brancher un câble jack et continuer d'écouter en filaire! Le casuqe est aussi équipé d'un microphone qui vous permet de passer des appels clairs et précis. Les commandes pour passer d'écoute de musique à l'appel sont situées directement sur le casque, avec d'autres commandes de volume etc.Le casque est à moins de 50€ sur Amazon! Profitez-en au plus vite.