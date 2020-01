Bons plans Soldes : Philips Eveil lumière Somneo connectée à 89,99€ au lieu de 249,99€

La lampe Philips Eveil lumineux

Une lampe connectée

Cette lampe de chevet au design futuriste vous accompagne autour de votre sommeil : elle simule des ambiances d'aube et de crépuscule pour vous réveiller et vous endormir en douceur. Le son est personnalisé et vous donne des indications pour vous aider à vous endormir, notamment avec le programme Relax Breathe. L'alarme Power Wake est spécialement conçue pour ceux qui ont le plus de mal à se reveiller: elle allie des lumières clignotantes à des sons bruyants pour vous pousser à vous lever.La lampe Philips Eveil Lumineux est connectée à plusieurs capteurs et une application pour vous aider à gérer votre sommeil. Les capteurs d'environnement AmbiTrack identifient les charactéristiques de votre environnement (bruits, lumière, température, humidité) pour vous conseiller au mieux. Vous bénéficiez aussi des avantages de l'application connectée Sleep Mapper qui track votre sommeil. Elle permet de définir plusieurs alarmes, couleurs lumineuses et de controler les données récoltées par le capteur AmbiTrack.Obtenez la lampe connectée pour vous éveiller en douceur, et profitez d'un prix réduit grâce aux soldes Amazon !