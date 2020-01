Soldes 2020 : aspirateur iRobot Roomba 671 à prix choc

L'aspirateur iRobot Roomba 671 à 199€

Un aspirateur autonome

L'aspirateur Roomba 671 est un robot autonome soldé sur Amazon à 199€ au lieu de 349€. Il possède plusieurs brosses qui adaptent leur hauteur suivant le sol aspiré: ainsi il n'aura pas de difficulté sur les tapis et moquettes. Il est aussi particulièrement pensé pour les poils d'animaux. Il a aussi un capteur de poussière intégré qui permet au robot d'identifier et de se concentrer sur les zones les plus sales. Relativement petit, il peut se glisser sous vos meubles, car il mesure seulement 9,2cm en hauteur.L'aspirateur robot Roomba 671 est autonome: sa batterie lui permet d'aspirer pendant 60 minutes, et il retourne automatiquement à sa base de chargement automatiquement lorsque sa batterie est épuisée. Il est aussi compatible avec l'application iRobot Home qui permet de le contrôler, de commander son parcours, etc. Le tout peut être effectué à distance: ainsi, où que vous soyez, contrôlez le nettoyage de vos sols! Le robot peut travailler en votre absence sans problème: il est équipé de capteurs qui lui permettent de détecter les obstacles et les escaliers.