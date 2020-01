Clubic vous explique comment choisir la bonne caméra de sécurité pendant les soldes

Les divers modèles de caméras de surveilance

Les caméras de surveillance en soldes sur Amazon

Les caméras de surveillance sont adaptées à différentes utlisations: extérieur ou intérieur, amovibles ou fixes, tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Ces trois caméras présentent de charactéristiques différentes et des prix variés: on vous les présente sans plus attendre.La première est une caméra Bagotte, sans fil qui fonctionne en WiFi à 39€. Cette caméra d'intérieur est complètement amovible sur son socle que vous pouvez déplacer dans la pièce à votre guise. Adaptée à la vision nocturne, elle a aussi un détecteur de mouvement. Connectée en WiFi, elle fonctionne avec une application pour smartphone depuis laquelle vous pouvez regarder la vidéo et changer la direction de la vision. Elle est aussi équipée d'un système audio bidirectionnel, qui vous permet de vous adresser aux personnes dans la pièce depuis votre smartphone.La caméra de sécurité Xiaomi est une caméra d'intérieur à 37€. Elle filme à un angle de 360° depuis son socle, et sans fil: vous pouvez donc la placer où vous voulez sans contraintes. Elle filme en FullHD 1080p, et stock les vidéos sur une carte micro SD intégrée. Elle aussi fonctionne avec une application qui vous donne l'accès à la surveillance vidéo de vos intérieur depuis n'importe où. Elle est aussi compatible avec la commande vocale Alexa. Petite et de couleur blanche, elle est discrète et se fond dans votre intérieur avec facilité.Finalement, la caméra de surveillance Netvue est à 54€. Caméra d'extérieur, elle est adaptée à toutes les conditions d'intempéries: même sous la pluie, elle filme en HD 1080p. Sa vision infrarouge lui permet aussi de filmer norrmalement de nuit. Grâce à la connexion WiFi, elle communique toutes les informations nécessaires à votre smartphone. Le détecteur de mouvement vous alerte par notifications. En outre, tout le contenu vidéo est stocké directement sur le Cloud ou sur une carte mémoire. Finalement, la caméra est compatible avec le système Alexa d'assistance vocale.Ces caméras sont disponibles sur Amazon au meilleur prix: profitez-en au plus vite et retrouvez le meilleur des soldes grâce aux bons plans Clubic!