Soldes Amazon: Bénéficiez d'un coupon de réduction sur la caméra de surveillance Victure 1080p

La caméra de surveillance Victure à 29,99

Une caméra connectée

Pour surveiller à distance vos intérieurs, rien de mieux que les caméras de surveillance connectées Victure. Elle filme en 1080p de jour comme de nuit grâce à sa vision infrarouge. Elle pivote à 360° pour vous montrer la pièce entièrement. Grâce à sa fonction audio bidirectionnelle, vous pouvez vous adresser aux personnes que vous voyez dans la pièce et elles peuvent vous répondre. Vous pouvez la déplacer facilement car elle est seulement posée sur une base. Elle reste assez discrète grâce à sa taille réduite (seulement 13cm de haut).La caméra Victure a l'avantage de se connecter en WiFi et de stocker tout le conteu vidéo directement sur le Cloud. Elle fonctionne aussi directement en synchronisation avec une application depuis laquelle vous pouvez observer ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, surveiller vos enfants ou animaux de compagnie. Il est aussi possible de vous adresser aux personnes dans la maison depuis l'application. Lorsque la caméra détecte du mouvement inhabituel, elle vous envoie une notification.Offrez-vous la caméra Victure au meilleur prix grâce aux prix réduits sur Amazon, et découvrez d'autres offres grâce aux bons plans Clubic!