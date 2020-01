Conseils Soldes: comment choisir la meilleure caméra de sécurité connectée ?

Choisir sa caméra de surveillance

Les caméras de surveillance en soldes sur Amazon

Les caméras de surveillance de plus en plus populaires parmi les utilisateurs. De plus en plus modernes et connectées, il peut être difficile de choisir sa caméra de surveillance. C'est pour cela que la team vous propose de découvrir toutes les caméras de surveillance en soldes sur Amazon!La première de notre liste est la caméra wansview d'extérieur à 26,34€ au lieu de 39,99€. Cette caméra full HP 1080p est très étanche et filme en haute définition quelles que soient les conditions de météo, même sous la pluie ou sous la neige! La vision nocturne va jusqu'à 20m de distance. Tout le contenu vidéo est stocké sur le Cloud. La vidéo en direct est accessible depuis votre smartphone car la caméra est connectée en WiFi: ainsi vous pouvez vérifier les alentours de votre maison où que vous soyez dans la journée, depuis votre smartphone.La caméra de surveillance ieGeek est à 54,99€ au lieu de 149,99€! Elle filme en HD 1080p, est parfaitement étanche et fait fonction d'interphone avec ses fonctionnalités audio bidirectionnelles. Vous pouvez donc vous adresser aux personnes à l'extérieur de la maison dans le champ de la caméra depuis votre smartphone connecté. Elle vous alerte lorsqu'elle détecte du mouvement à l'aide de notifications push. Vous pouvez autoriser le mouvement dans certaines zones afin d'éviter les fausses alertes. Enfin, toute la vidéo est stockée immédiatement sur le Cloud!La troisième caméra de surveillance en soldes sur Amazon est la Veroyi d'extérieur à 38,99€ seulement. Elle aussi filme en haute résolution 1080p, de jour comme de nuit. Elle est aussi équipée d'un détecteur de mouvement qui lance une alerte directement sur votre smartphone connecté. Cette caméra intègre elle aussi une fonction d'interphone bidirectionnel en temps réel avec un microphone et un haut parleur intégrés pour vous permettre de vous adresser aux personnes à l'extérieur. La configuration est facile et assistée par une application!Enfin, le dernière produit de cette sélection est un pack de deux caméras de surveillance Arlo à 180€ au lieu de 369€. Etanches, ces caméras peuvent se fixer à un support aimanté en extérieur mais aussi être placées à l'intérieur. Les caméras Arlo vous alertent en temps réel lorsqu'elles détectent du mouvement, et filment en HD. Grâce à la base incluse dans le kit, vous pouvez rajouter au fil du temps d'autres caméras pour d'autres pièces de la maison. Elles fonctionnent en WiFi avec votre smartphone ou tablette mais vous pouvez aussi les contrôler à travers l'assistant vocal Alexa.Les soldes continuent sur Amazon: ne ratez rien grâce aux bons plans Clubic!