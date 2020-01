Coup de coeur des Soldes : le casque Sennheiser HD 4.50 Special Edition à moins de 100€ !

Le casque Sennheiser HD 4.50 à 94€

Liberté de mouvement

Les produits Sennheiser font partie du must de l'équipement son pour une raison simple: priorité qualité! Ce casque sans fil couvre complètement les oreilles avec des écouteurs larges et confortables pour un son complètement immersif. Le bruit ambiant est supprimé par un système actif Noise Gard qui vous laisse écouter vos morceaux sans aucun parasite. En utilisation Bluetooth et avec le Noise Gard activé, vous disposez de jusqu'à 19h d'écoute! Mais si votre casque est déchargé, il suffit de le brancher en Jack pour continuer à écouter de la musique.Le casque Senneheiser est équipé de la technologie Bluetooth 4.0 et compatible avec le codec aptX, ce qui garantit une transmission fiable entre votre smartphone, tablette et votre casque. L'appairage est quasiment immédiat. Ainsi, vous pouvez bouger sans être entravé par un fil! Les grands coussinets sont amovibles et vous permettent de bouger la tête en toute liberté, et de plier votre casque pour le ranger et l'emmener partout avec vous. Enfin, la liberté de mouvement est décuplée par les commandes intuitives sur le Noise Gard, le volume et les morceaux situées directement sur le casque.Dépêchez-vous de vous procurer le casque Sennheiser avant que l'offre Amazon n'expire, et retrouvez les autres bons plans Soldes sur Clubic!