Soldes 2ème démarque Amazon : Smartphone Xiaomi Mi Note 8 en promo à moins de 160€

Le Redmi Note 8 à 156,99€

Un appareil photo de très bonne qualité

Le constructeur chinois Xiaomi a certainement pris la tête du marché des smartphones entrée de gamme, et le Redmi Note 8 ne fait pas exception. De couleur noire, bleue ou blanche, il présente une grand écran de 6,3 pouces et est fin de 0,83cm en épaisseur. Les écrans avant et l'arrière sont protégés par des verres Gorilla Glass 5 ultra résistants. Il fonctionne sous Android avec un processeur Snapdragon 665, 4Go de RAM. Le Redmi Note 8 dispose de 64Go de stockage qui peuvent être étendu grâce à l'emplacement dédié pour une carte micro SD supplémentaire allant jusqu'a 256Go.La caméra du Redmi Note 8 dispose de quatre capteurs différents: un capteur 48MP, avec un ouverture allant jusqu'à f/1.8 garantissant une image précise même en basse lumière. Le deuxième capteur est un grand angle 13mm 8MP pour capturer vos plus beaux paysages. Le troisième est un capteur macro pour créer des portraits avec un flou arrière naturel. Enfin, le dernier est un capteur de profondeur. C'est donc une caméra ultra complète qui fonctionne dans tous types de conditions pour prendre vos plus belles photos!Offrez-vous le Redmi Note 8 et profitez de toutes les soldes et plus encore grâce aux bons plans de la team Clubic !