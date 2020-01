Honor 20 Lite 128Go noir à 214,19€ au lieu de 299€

Honor 20 Lite : plus de 80€ de réduction chez Amazon

Design léché et bonnes performances

C'est une très bonne affaire que propose dès aujourd'hui Amazon, avec cette promotion limitée sur le Honor 20 Lite. Normalement vendu à 299€, le smartphone chinois est exceptionnellement disponible à 214,19€, soit 84,81€ de réduction. Il est possible de régler cet achat en quatre mensualités de 54,75, avec 2,25% de frais inclus.Concernant la livraison, elle est gratuite en France Métropolitaine, avec une petite semaine de délai pour recevoir le colis chez soi, ou en point relai. Attention, ne tardez pas trop : le Honor 20 Lite est soldé chez Amazon dans la limite des 230 premières unités vendues. Après, le smartphone retrouvera son tarif de base, c'est-à-dire 299€.Le Honor 20 Lite est un smartphone au design léché, avec de jolies finitions, et il bénéficie d'un bel écran LCD de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 px. Son SoC Kirin 710 et ses 4 Go de RAM permettent d'assurer de bonnes performances, sans que la température du processeur ne devienne excessive.Sa batterie de 3400 mAh lui assure une autonomie correcte (à savoir une bonne journée d'utilisation), et il dispose d'un triple capteur photo : un grand-angle de 24 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur de profondeur de champs de 2 Mpx qui lui permettent de prendre des photos satisfaisantes, même si ce n'est pas son point fort.Amazon propose donc ici un bon plan intéressant pour les budgets serrés, ou simplement pour ceux qui n'envisagent pas de débourser plus de 250€ dans un smartphone. Mais à nouveau, si cette promotion vous intéresse, faites vite : il n'y en aura pas pour tout le monde.