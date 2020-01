Surveillez votre ligne avec la balance connectée Withings Body+ en promo chez Amazon

Amazon : 20% de remise sur la balance connectée Withings Body+

Deux coloris au choix

En cette veille de week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers la plateforme française Amazon pour acheter en promotion la Withings Body+.Affichée en temps normal à 99,95€, la balance connectée voit son prix baisser à 79,80€, soit 20% de remise immédiate de la part du site e-commerce.Concernant la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner la balance connectée Withings Body+. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.La balance connectée Withings Body+ est proposée en deux coloris au choix : blanc ou noir. Ce pèse-personne qui dispose du Wifi et du Bluetooth est considéré comme la balance connectée "n°1 en France". Elle permet un suivi du poids, ainsi que du pourcentage de masse grasse, musculaire, osseuse et hydrique. L'objet connecté effectue une sauvegarde automatique de toutes les mesures dans l'application Health Mate (téléchargeable sur les smartphones équipés de iOS8+ et Android 5+).La Withings Body+ reconnaît automatiquement le profil et enregistre des mesures de 8 personnes différentes, en toute confidentialité.