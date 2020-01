Soldes Amazon 2020 : Chargeur sans fil rapide Samsung à 3€ via une ODR de 20€

20€ remboursés pour l'achat d'un chargeur sans fil rapide Samsung

Fini les câbles

Il faudra donc se tourner sur la plateforme française d'Amazon pour acquérir le chargeur sans fil rapide Samsung à exactement 2,89 euro au lieu de 22,89€, soit 20€ de remise via une ODR valable jusqu'au 31 mars 2020.Concernant la livraison, des frais de port à hauteur de 4,99€ pour un retrait du produit à domicile (à l'inverse d'un retrait dans une consigne Amazon locker). Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le chargeur rapide sans fil. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. Avec cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Le socle (référence EP-P1100) de Samsung permet de recharger votre smartphone de la marque coréenne en le déposant simplement.Tous les appareils possédant la norme Qi peuvent être rechargés sur ce socle. Il comporte un port d'entrée d'alimentation de type C pour que vous puissiez le connecter facilement.Ce socle de charge rapide est compatible avec les modèles suivants : Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S6 Edge+ / Qi compatible avec Galaxy S6, S6 Edge et tous appareils certifies Qi.Enfin, côté dimensions, le chargeur mesure 88x11.9x88 mm et a un poids de 58 grammes.