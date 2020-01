Caméra de sécurité étanche IP66 connectée pour seulement 46,74€ au lieu de 149,99€

Sécurisez vos journées sans vous ruiner

Ne quittez jamais votre foyer

Nous sommes une fois encore chez Amazon pour cette bonne affaire des plus intéressantes. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Ce n'est pas tout puisque les abonnés Amazon Prime auront l'opportunité de recevoir leur commande chez eux sous un jour ouvré. Pensez donc à activer vos 30 jours offerts. Vous serez prêt pour les soldes d'hiver. À présent, détaillons les spécificités techniques de cette caméra simple à utiliser mais aussi extrêmement performante !Ce modèle fabriqué par ieGeek peut enregistrer des vidéos en Full HD sans la moindre concession. L'image sera toujours nette sur les extraits capturés. Autre bon point, une vision nocturne (allant jusqu'à 25 mètres de distance) est de la partie afin de ne rien rater dans la pénombre. En plus d'offrir des images très claires, la caméra dispose également d'un interphone vocal bidirectionnel et d'un haut-parleur de qualité. Vous pourrez donc parler à vos invités par ce biais. De plus, elle pourra débuter un enregistrement dès qu'un mouvement sera détecté dans la pièce. Vous recevrez une notification sur votre smartphone afin d'être informé de ce qu'il se passe en temps réel.La caméra conçue par ieGeek peut être directement reliée à un smartphone (Android ou iOS) en téléchargeant l'application demandée. Elle est aussi configurable en WiFi ou via un câble Ethernet. Votre mobile fera alors office de télécommande pour paramétrer la caméra ou encore lancer un enregistrement. Vous pourrez constamment garder un œil à l'intérieur de votre maison même si vous êtes loin. Enfin, sachez aussi que cet appareil fera preuve d'une grande robustesse avec son étanchéité IP66. Vous pourrez même y intégrer une carte Micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go.Grâce à cette caméra de surveillance ieGeek, vous pourrez rester serein au moment de quitter votre foyer pour une durée plus ou moins longue. Ce modèle est très ergonomique, résistant et répondra à toutes vos sollicitations. Une valeur sûre !