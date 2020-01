Équipez votre set up de la Webcam Logitech C920 HD Pro pour 39,99€ au lieu de 99,99€ sur Amazon

Une webcam qui fait un travail de pro !

Au niveau du son, tout est bon

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire qui arrive juste avant les soldes d'hiver. Le géant américain offre la livraison à domicile en France métropolitaine. Normalement, vous devriez recevoir cet appareil très rapidement chez vous. Ce n'est pas tout puisque le site spécialisé dans la vente en ligne met aussi une assurance panne de deux ans à votre disposition. Elle vous coûtera 6,49€ supplémentaires si vous décidez d'y souscrire. Dans tous les cas, la garantie constructeur de base est valable pendant deux ans également. Maintenant que vous savez tout au sujet des modalités, passons aux capacités du produit en question.Cette webcam signée Logitech profite d'une définition Full HD à 30 images par seconde durant les conversations Skype. En ce qui concerne le jeu en streaming, vous pouvez compter sur des visuels en 720p en passant par Switch TV. Quoi qu'il en soit, vos interlocuteurs verront parfaitement ce que vous aurez envie de leur montrer. Ce modèle est donc adapté aux vidéastes qui aimeraient réaliser des vidéos sur YouTube. La webcam conviendra très bien aux amateurs comme aux professionnels grâce à ses différentes fonctionnalités.En plus de l'image exceptionnelle qu'elle peut enregistrer, la webcam Logitech C920 met également le paquet dans le domaine sonore. En effet, deux microphones ont été placés de chaque côté de la caméra. Vous obtiendrez un son stéréo excellent tout en filtrant les bruits parasites autour de vous. Ce modèle est compatible avec une large gamme d'appareils équipés d'un système d'exploitation Windows 7 (ou supérieur), Chrome OS et macOS 10.6 (et supérieur). Enfin, sachez aussi que le champ de vision atteint 78 degrés.Avec cette webcam de la marque Logitech, vous serez parfaitement équipé pour parler avec vos proches et pour réaliser du contenu professionnel. Cet appareil simple à utiliser et abordable est parfait pour débuter dans le domaine de la vidéo.