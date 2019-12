Alerte promo : Casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 à 251,95€ au lieu de 380€

128 euros de réduction sur le WH-1000XM3 de Sony sur Amazon

30 heures d'autonomie maximale

Pour ce dernier jour de l'année 2019, on vous invite donc à vous rendre sur la plateforme Amazon pour acheter en promotion le Sony WH-1000XM3. Alors que son prix de vente conseillé est de 380 euros, le casque à réduction de bruit voit son tarif chuter à 251,95 euros ; soit 100,05 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 10% de réduction supplémentaire grâce à un coupon à cocher sur la page produit.Concernant la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le casque de Sony. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. Avec cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Ce casque de type circum-auriculaire dispose de la "meilleure réduction de bruit du marché" (selon une étude menée par Sony Corporation en août 2018).D'un poids de 255 grammes, le WH-1000XM3 dispose d'une résistance de 47 ohm et d'une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Il embarque surtout une autonomie maximale de 30 heures avec la fonction de réduction de bruit activée. Un mode charge rapide de 15 minutes permet au propriétaire du casque de bénéficier de 8 heures de lecture.Ce casque Sony vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessus.Et pour en savoir davantage sur le casque, vous pouvez toujours consulter notre test du Sony WH-1000XM3 qui a eu la très bonne note de 4,5/5 de la part de la rédaction Clubic.