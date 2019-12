Promo éclair Amazon sur cette tablette graphique Huion : 375,99€ au lieu de 639€ via un coupon

Une excellente qualité de fabrication pour donner vie à vos travaux

Pratique et compatible avec les principaux logiciels graphiques

La tablette graphique reste l'appareil le plus utilisé par les graphistes ou les dessinateurs pour réaliser leurs projets et concrétiser leur vision. La HUION KAMVAS GT-221 Pro répond à tous les besoins de ce public très exigeant en proposant un très large écran tactile de 21,5 pouces avec résolution Full HD 5080 LPI. L'appareil peut afficher 16,7 millions de couleurs, soit 72% de la gamme NTSC, et les artistes peuvent réaliser leur vision dans les moindres détails.Pour travailler dans les meilleures conditions, un stylet est fourni avec la tablette graphique et sa sensibilité est de 8192 niveaux de pression. L'accessoire est d'une très grande précision et permet de créer des images possédant de nombreuses nuances, à la fois dans les outils utilisés (pinceaux, crayons, fusains,...) mais également dans les couches de couleur appliquées.Autour de l'écran le constructeur a placé 10 touches personnalisables pour accéder en une seconde à plusieurs fonctionnalités pour fluidifier son flux de travail et gagner en productivité. Créer un nouveau document, accéder à un outil ou à un pinceau ou encore créer un calque : tous ses raccourcis tombent sous les doigts pour ne laisser place qu'à une seule chose : votre créativité.La KAMVAS GT-221 Pro supporte les différentes versions de Windows depuis Windows 7 jusqu'au tout dernier Windows 10 et offre une compatibilité avec les logiciels les plus utilisés par les professionnels de l'image, comme l'indispensable Photoshop, Illustrator ou encore Zbrush, Manga Studio ou Corel Painter.La HUION KAMVAS GT-221 Pro est disponible aujourd'hui sur Amazon à un prix de 375,99€, en utilisant lors de la commande le coupon de 125€ à cocher sur la page produit. Un matériel professionnel à un prix aussi accessible, c'est une excellente manière de commencer l'année 2020.