Jours de Fêtes Amazon : Aspirateur robot Neato D650 édition animaux à prix cassé ce week-end

Un appareil pensé pour les propriétaires de boules de poils !



De nombreuses fonctionnalités pour un fonctionnement intelligent au quotidien

Aspirer sa maison, on ne va pas se mentir, est une activité fastidieuse qui nous fait perdre un temps souvent précieux. Neato l'a bien compris et développe depuis plusieurs années ses propres modèles d'aspirateurs robot pour pour vous épargner cette peine et automatiser le ménage quotidien de votre maison.Avec le D650, Neato reste fidèle à son design en forme de D, qui permet à l'appareil de nettoyer en profondeur dans les coins et dans les endroits les plus difficiles d'accès dans la maison. Pour la récupération des poussières, une brosse centrale sous l'appareil est associée à une brosse latérale qui est chargée de ramasser les poussières autour du robot ou nichées dans les coins pour un passage optimal.Ce modèle D650 a été conçu spécifiquement pour traiter les poils d'animaux. Nos amis les bêtes représente un véritable défi pour ce type d'appareils et souvent leurs poils tombés sur le sol se coincent dans les brosses des robots, qui peuvent s'arrêter de fonctionner. Le D650 possède une brosse spéciale plus performante et traitée pour récupérer également les acariens.Enfin le robot-aspirateur de Neato dispose de toutes les innovations de la gamme, comme son retour automatique à la base de chargement en cas de batterie trop faible pour terminer son cycle. Une fois chargé, l'appareil repartira automatiquement à l'endroit où il s'est arrêté pour finir l'aspiration. L'appareil dispose également d'un mode de création de cartes automatiques, pour le programmer dans certaines pièces selon vos besoins et éviter un cycle complet chaque jour. Votre maison reste propre, sans efforts.Le Neato Robotics D650 est disponible aujourd'hui sur Amazon pour la somme de 399,99€ seulement. Profitez de cette offre pour prendre la première résolution de cette année 2020 : prendre plus de temps pour vous et moins pour le ménage !