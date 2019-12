Capturez les meilleurs moments de votre vie avec cet appareil photo instantané Fujifilm à 59,99€ au lieu de 79,90€

Le Fujifilm Instax Mini 9 sous la barre des 60 euros chez Amazon

Un appareil destiné aux nostalgiques des photos instantanées

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer en promotion le Fujifilm Instax Mini 9 dans un coloris bleu glace à 59,99€ au lieu de 79,90€ ; soit une remise immédiate près de 20 euros de la part d'Amazon.Mais ce n'est pas tout ! Actuellement, le géant de l'e-commerce permet à ses membres d'avoir une réduction d'un euro supplémentaire par l'intermédiaire d'une case à cocher disponible sur la page produit. La remise se fera alors lors de l'étape du panier.À propos la de livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien évidemment libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner l'appareil photo Fujifilm Instax Mini 9. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Le Fujifilm Instax Mini 9, qui dispose d'un miroir autoportrait permettant de prendre des selfies, vous offre la qualité d'image d'un appareil photo numérique dans un appareil photo instantané D'un poids de 380 grammes, l'appareil détecte automatiquement la meilleure luminosité pour la prise de vue et vous indique le réglage le plus approprié grâce au témoin lumineux sur le cadran.Le boîtier est alimenté par 2 piles LR06 et la mise en veille se fait en 5 minutes après utilisation.Enfin, l'Instax Mini 9 est fourni avec une dragonne de couleur, des stickers et une lentille macro.