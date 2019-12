Ventes Flash Amazon : Bose Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II à prix réduit

Un son dynamique et puissant



Une réduction de bruit active pour vous concentrer uniquement sur votre musique



A t-on encore besoin de présenter le QuietComfort 35 II ? A priori oui, puisque vous n'avez pas encore craqué pour cet appareil spectaculaire de qualité et de maîtrise. Pour résumer rapidement, le casque audio conçu par Bose est l'un des appareils les plus complets pour votre permettre d'écouter toute votre musique dans les meilleures conditions qui soient.Le modèle propose un son signé et calibré par Bose et connu des nombreux fans de la marque. Le rendu sonore est très riche, avec suffisamment de basses pour offrir du dynamisme aux morceaux qui le demandent mais tout en conservant un certain dynamisme. A l'aise avec tous les genres musicaux, il vous permet de redécouvrir les instruments et les effets qui composent une chanson pour un niveau de qualité sans nul autre pareil.Le Bose QC35 II est également un casque à réduction de bruit, c'est à dire qu'il enregistre tous les sons autour de vous pour ensuite les annuler et vous permettre de profiter de votre musique sans les bruits d'un avion en vol, d'une foule dans la rue ou de la circulation. Bose maîtrise à merveille le procédé et le casque reste une référence, même chez les professionnels qui peuvent travailler dans les meilleures conditions et en silence. Le QC 35 II sera également votre meilleur ami en open-space.Enfin Bose a accompagné son casque de nombreux contrôles et permet d'utiliser l'assistant vocal de son téléphone d'une simple pression. Vous pouvez demander à Siri, Google Assistant ou Alexa les informations, le temps qu'il fait mais également de passer un coup de fil ou d'envoyer un message sans avoir à sortir votre téléphone. Pratique et malin.Le Bose QuietComfort 35 II est un appareil d'exception mais à un prix abordable de 265€ sur Amazon actuellement et livré avant Noël !