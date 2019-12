L'iPhone 11 Pro d'Apple continue sa baisse de prix et s'affiche désormais à 1072,55€ chez Amazon

L'iPhone 11 Pro en promotion chez Amazon

Un triple capteur photo sur un iPhone, une première

Les produits Apple ne bénéficient jamais de très gros rabais. On l'a encore vu au Black Friday et au Cyber Monday, l'iPhone 11 a profité d'une petite réduction mais il était bien difficile de dénicher un bon plan pour le modèle Pro. Et bien à l'approche de Nöel, il est enfin possible d'acheter l'iPhone 11 Pro avec 64 Go de stockage moins cher que son prix de lancement. Sur Amazon, il est en effet disponible pour 1072,55 euros au lieu de 1159 euros. A ce tarif, les coloris argent, gris sidéral et or sont proposés. Le produit est "Expédié et vendu par Amazon", avec toutes les garanties que cela inclut.L'iPhone 11 Pro est équipé d'un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces. Les amateurs de format compact apprécieront. La dalle affiche une définition de 2436 x 1125 pixels avec format 19.5:9. Une large encoche abrite les capteurs photo et scanners 3D pour les selfies et Face ID. La dalle offre une excellente luminosité jusqu'à 800 nits et est compatible HDR10 et Dolby Vision. Il s'agit aussi du premier mobile Apple à embarquer trois capteurs photo au dos : un module principal de 12 MP, ouverture f/1.8 et OIS, un ultra grand-angle de 12 MP et f/2.4 ainsi qu'un téléobjectif de 12 MP et f/2.0 avec OIS et zoom optique x2.Les performances sont confiées au SoC A13 Bionic gravé en 7nm+, épaulé par 4 Go de RAM. Avec iOS 13 côté logiciel, Apple nous propose une nouvelle fois un appareil à la navigation vraiment fluide. On gagne de la capacité de batterie avec ce modèle (3046 mAh), qui est aussi compatible recharge rapide 18W. De quoi remonter de 0 à 50% en seulement 30 minutes. Bien entendu, l'iPhone 11 Pro supporte aussi la recharge sans fil.Bref, vous avez devant vous le meilleur iPhone compact disponible actuellement. Un must-have pour les Apple maniac.