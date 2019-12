Offrez un disque dur à votre Xbox avec ce Seagate 4 To à 99,90€ au lieu de 129,90€ chez Amazon

Le Seagate Game Drive Special Edition en promo sur Amazon

2 mois de Game Pass offerts

Une fois n'est pas coutume, c'est le géant Amazon qui propose une promotion intéressante sur l'achat d'un disque dur externe avec une grosse capacité de stockage.Ainsi, le Seagate Game Drive Special Edition est vendu au tarif promotionnel de 99,90 euros ; soit 30 euros de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé.Les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide (en 1 jour ouvré par exemple), il faut être membre Prime. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Et pour information, Amazon suggère aux potentiels d'acheteurs de payer le disque dur externe en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 24,98 euros chacune.Idéal pour les consoles Xbox One et Xbox 360, le disque dur externe Seagate Game Drive Special Edition (référence STEA4000407), disponible dans un coloris blanc, bénéficie d'une interface USB 3.0. L'accessoire mesure 11,7 x 8 x 2,1 cm et a un poids de 240 grammes.Avec le Seagate Game Drive, vous pourrez stocker plus de 100 jeux Xbox One. Cette édition spéciale 4 To du disque Xbox Game Drive inclut un abonnement de deux mois à Xbox Game Pass. Il s'agit d'un service d'abonnement de jeu incontournable pour Xbox One où le joueur peut profiter de plus de 100 jeux Xbox avec un catalogue régulièrement mis à jour.Aucune information de paiement n'est requise pour profiter de l'offre d'abonnement d'essai gratuit, alors profitez-en !