Tablette 9.6" Huawei MediaPad T3 à 129,90€ au lieu de 179€ chez Amazon

Près de 50 euros de remise immédiate sur la Huawei MediaPad T3

Les principales caractéristiques de la tablette

C'est donc sur le site Amazon France qu'il faudra se diriger pour acquérir en promotion la Huawei MediaPad T3. Alors qu'elle est initialement vendue à 179 euros, la tablette voit son prix baisser 129,90 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour ce type d'achat supérieur à 25 euros, la livraison est bien sûr gratuite à domicile ou en point relais. Libre à vous de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de la tablette, passons désormais aux caractéristiques de la MediaPad T3 de Huawei.Dotée d'un design ultra-fin tout en métal, la tablette dispose d'un écran tactile en haute définition de 9,6 pouces (résolution 1280x800), d'une batterie de 4 800 mAh, d'un espace de stockage de 16 Go (extensible jusqu'à 128 Go), de 2 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm MSM8917 Quad-Core et du système d'exploitation Android 7.0.La Huawei MediaPad T3 peut lire les formats vidéos de types *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv, .ts, .3g2, .mov, .avi, .flv., .m4v, et .divx ; ainsi que les formats audio de types *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, et *.m4a.L'appareil est fourni dans une boîte contenant un chargeur 5V/2A, un câble USB, un guide de démarrage rapide et une carte de garantie de 2 ans.