Black Friday 2019 : l'Amazon Echo Dot 3 passe à 22€, un must have !

L'Amazon Echo Dot est à -63%

Alexa à portée de voix

L'enceinte connectée petit format est habituellement commercialisée au prix de 60 euros. Ici à 22 euros, elle est donc plus qu'à moitié prix. Elle est bien entendue expédiée et vendue par Amazon, un gage de qualité pour la garantie et la livraison. Celle-ci est gratuite pour les abonnés Prime. Dans le cas contraire, ajoutez un article pour atteindre un panier de 25 euros et là encore, la livraison est offerte. Plusieurs coloris sont disponibles pour la housse qui recouvre l'Echo Dot : anthracite, gris chiné, prune et sable. Tout est au même prix.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lePour à peine plus de 20 euros, vous bénéficiez ainsi d'une enceinte qui peut lire vos playlists Spotify, Deezer, Apple Music ou bien sûr Amazon Music Unlimited. Mais la vraie force de l'Echo Dot, c'est la présence de l'assistant vocal Alexa. Météo, actualité, état du trafic... elle sait tout, et en temps réel. De très nombreux jeux (Akinator, quizz...) et applications (appelées skills) sont disponibles, et vous devez absolument essayer de demander à Alexa de vous raconter une blague, vous ne le regrettez pas. L'autre utilité d'Alexa est liée à la domotique. Vous pouvez contrôlez avec l'enceinte les objets connectés de votre domicile : téléviseur, chaîne Hi-Fi, éclairage, volets, caméras, prises intelligentes, thermostats... De quoi contrôler tous vos appareils et votre maison sans même bouger.