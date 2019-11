La carte MicroSDHC 200Go à son meilleur prix chez Amazon

200 Go à moindre prix

C'est du solide !

Nous sommes toujours chez Amazon pour cette réduction. Inutile de préciser que la livraison est gratuite en France métropolitaine. Cependant, il est important de noter que ce produit n'est pas éligible aux avantages Amazon Prime (soit la livraison en un jour ouvré offerte). Sachez aussi qu'une toute petite remise de 0,50€ sera appliquée si vous achetez deux cartes simultanément. Enfin, rappelons que la garantie constructeur est valable pendant 10 ans. Passons aux caractéristiques de ce produit.La carte MicroSDHC de SanDisk vous offrira 200 Go d'espace de stockage. Sa vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s, soit 1200 photos par minute. Vous pourrez donc copier toutes vos données très rapidement. Ce modèle s'insère parfaitement dans n'importe quel smartphone ou tablette tactile Android. Grâce à son homologation A1, elle est optimisée pour le lancement d'applications et leur exécution rapide. Avec sa classe 10, la carte vous permettra de capturer des vidéos Full HD.En plus de ses performance imbattables, la carte MicroSDHC signée SanDisk est extrêmement robuste. Elle résiste sans le moindre souci à l'eau, aux températures extrêmes, aux chocs et même aux rayons X. Pour gérer au mieux votre stockage, l'application SanDisk Memory Zone se tient à votre disposition gratuitement. Vous aurez également la possibilité de passer par votre ordinateur via l'adaptateur SD inclus.Cette carte MicroSDHC pourra accueillir des milliers de photos et des centaines de musiques avant d'être pleine. Elle est vraiment idéale pour un appareil mobile comme pour lancer des applications. Bref, nous vous recommandons vivement cet achat.