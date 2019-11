C'est Noël chez Amazon avec des promotions Lego Star Wars, Harry Potter et Porsche

Cassez des briques à Noël avec ces 3 promotions LEGO

C'est Amazon qui est à l'origine de ces réductions très intéressantes. Sur les trois produits qui vont suivre, vous bénéficierez de la livraison gratuite en France métropolitaine. Sachez aussi que les abonnés au service Amazon Prime recevront leur commande sous un jour ouvré. Vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours ou bien débourser 49€ pour une année entière d'abonnement. Maintenant, évoquons les produits présents dans cette sélection.Il s'agit de trois LEGO à construire. Ces derniers s'inspirent de grandes licences comme Harry Potter ou encore Star Wars. Les amateurs de belles voitures pourront également recréer une magnifique Porsche avec des briques. Entrons dans le vif du sujet.Commençons avec le Calendrier de l'Avent Star Wars 2019 vendu à 23,90€ au lieu de 32,99€. Ce produit est adapté aux enfants âgés de 6 ans et plus. Au total, 24 jouets sont répartis dans autant de fenêtres. Cela comprend 6 figurines, 4 droïdes et 13 modèles miniatures. Dans la liste, nous retrouvons la navette de Kylo Ren, le canon de l'Étoile de la mort, une capsule de sauvetage et bien plus encore. Nous n'allons pas tout vous spoiler à l'avance ! Le concept est donc très simple et adapté aux jeunes fans de la saga Star Wars.Petit tour de magie puisque nous passons au LEGO Harry Potter La tour de l'horloge de Poudlard à 67,90€ au lieu de 99,90€. Cette fois, l'âge requis passe à 9 ans. En effet, ce modèle est plus complexe puisqu'il est composé de 403 pièces à assembler. La tour est divisée en trois niveaux distincts et 8 figurines sont de la partie (Harry, Dumbledore, Ron ou encore Hermione). Vous pourrez donc construire l'aile de l'hôpital, la salle de classe de Défense contre les forces du mal ou même le bureau de ce cher Dumbledore. Un vrai bonheur pour les fans du jeune sorcier.Enfin, terminons sur le LEGO Technic Porsche 911 à 99,50€ au lieu de 149,99€. Notez que le paiement en quatre fois est disponible pour ce modèle. Il est conseillé à partir de 10 ans. Pas moins de 1580 pièces figurent sur la liste pour assembler la Porsche 911 RSR. Cette dernière fourmille de détails qui plairont aux amoureux du constructeur automobile. La reproduction fait 13 cm de haut, 50 cm de long et 20 cm de large.Vous êtes maintenant bien équipé pour faire plaisir à vos proches en cette fin d'année. N'hésitez pas à venir faire un tour régulièrement sur Clubic pour découvrir encore plus de bons plans de Noël.