Idée cadeau Noël chez Amazon : blaster Nerf, inspiré du jeu vidéo populaire Fortnite à 41,50€

Belle promotion sur le Nerf Fortnite AR-L chez Amazon

Fortnite en vrai

Voici donc un bon plan jeux et jouets sur la version française d'Amazon où le géant de l'e-commerce propose à ses membres de se procurer le pistolet Nerf Fortnite AR-L à 41,50 euros au lieu de 64,99 euros ; soit 36% de remise immédiate de la part du site marchand.Comme toujours, la livraison est gratuite à domicile ou en point relais puisqu'il s'agit d'un achat dont le montant est supérieur à 25 euros.Le Nerf fortnite AR-L est inspiré du blaster que l'on peut voir dans le jeu vidéo populaire Fortnite Battle Royale, recréant son apparence et ses couleurs.Avec le Fortnite AR-L, on peut ainsi lancer 10 fléchettes par l'intermédiaire d'un blaster motorisé qui doté d'un bouton d'accélération permet d'alimenter le moteur 1.5V. Quatre piles AA (non incluses) sont requises pour l'utilisation du jouet.Le pistolet Nerf est vendu avec un chargeur 10 fléchettes et 20 fléchettes Nerf Elite Fortnite officielles, ce qui permet de remplir son chargeur et de garder une recharge de 10 fléchettes sous la main.