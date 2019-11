Ecran BenQ GW2780 de 27" avec affichage FullHD IPS à 159,95€ au lieu de 179€ chez Amazon

Le BenQ GW2780 en promotion sur Amazon

Technologie IPS à grand angle de vue

Profitez de ce bon plan Amazon pour acquérir en promotion le BenQ GW2780. Alors qu'il est normalement vendu à 179 euros, le moniteur de 27 pouces voit son prix baisser à 159,95 euros ; soit une remise immédiate de 19 euros de la part du site marchand.Les clients Amazon ont la possibilité de choisir le mode de livraison gratuite de leur choix : à domicile ou en point relais.Avec un affichage Full HD de 1920x1080 et une inclinaison de -5˚ à - 20˚, le moniteur BenQ GW2780 dispose notamment d'une dalle IPS à grand angle de vision de 178 degrés. La technologie In-Plane Switching restitue fidèlement les couleurs et les images quel que soit l'angle.D'une puissance de 32 W, l' écran BenQ embarque un temps de réponse de 5 ms, d'un contraste de 12M:1 Dynamic et d'une luminosité de 250 cd/m2.Enfin, le moniteur mesure 61 x 18 x 46,3 centimètres et a un poids de 4,85 kg.