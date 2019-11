Idée cadeau de Noël : un circuit Mario Kart pour seulement 23,99€ chez Amazon

Comme dans le jeu vidéo !

Piloter sans se fatiguer

Cette bonne affaire proposée par Amazon vous permettra de faire plaisir à un proche sans vous ruiner pour autant. Si vous n'êtes pas abonné au service Prime du site américain (30 jours gratuits puis 49€/an), comptez 4,99€ de frais de port vers la France métropolitaine. La livraison accélérée vous permettra de recevoir votre commande sous un petit jour ouvré. Si vous êtes pressé, vous avez la solution. Pour en finir avec les modalités, sachez que cet article est recommandé pour les enfants âgés de 3 ans et plus. Maintenant, passons au contenu de cette belle boîte.En plus du circuit à échelle 1/43, ce pack comprend deux karts pilotables à l'aide de manettes ergonomiques spécialement pensées pour les mains des enfants. Ainsi, le pilotage se fera très facilement avec ces accessoires. Aux côtés du célèbre Mario, nous retrouvons une figurine du dinosaure vert Yoshi. Une sorte de rond-point sera également utilisable afin de varier l'expérience. De quoi apporter toujours plus de dynamisme aux courses.Comme nous l'avons précisé ci-dessus, les manettes sont adaptées aux plus jeunes. Notez que vous devrez aussi les alimenter avec 4 piles Type C non fournies dans ce pack. Un enfant pourra s'amuser pendant des heures puisque le fabricant estime l'autonomie à environ 6 heures. Enfin, sachez que ce circuit possède de nombreux éléments décoratifs dans le thème du jeu Mario Kart 8.Pour les joueurs les plus jeunes qui adorent Mario Kart, ce circuit est un bon moyen de prolonger l'expérience hors de l'écran. C'est un cadeau idéal pour noël qui devrait ravir les amateurs de la licence comme les nouveaux venus.