La carte MicroSDHC Sandisk Ultra 200Go au meilleur prix chez Amazon

Gagnez de la place et faites des économies

Efficacité et robustesse

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire en ligne depuis déjà plusieurs jours. La livraison à domicile est gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Si vous décidez d'acheter deux exemplaires, une réduction de 0,50€ sera appliquée sur votre panier. Enfin, rappelons que la garantie de cet article est valable pendant 10 ans. Vous serez donc couvert un bon moment si jamais la carte présente des dysfonctionnements. C'est tout ce qu'il fallait savoir au sujet des modalités. Passons aux caractéristiques de ce produit.Cet exemplaire profite d'une capacité de stockage de 200 Go. Vous pouvez l'insérer dans n'importe quel smartphone ou tablette tactile. La carte MicroSDHC de SanDisk est parfaite pour lancer des applications rapidement grâce à sa classe de performance A1. Ce n'est pas tout puisque sa classe de vitesse UHS U1 et Classe 10 vous permettra d'enregistrer mais aussi de lire des vidéos Full HD. De plus, la vitesse de transfert maximale peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s.Si les performances sont excellentes, cette carte fabriquée par SanDisk possède d'autres atouts importants. Ainsi, elle a été conçue pour résister à de nombreuses agressions extérieures. En effet, elle ne craint pas les rayons X, l'eau, les chocs ou encore les températures extrêmes. Pour gérer au mieux vos données stockées, l'application SanDisk Memory Zone est téléchargeable gratuitement sur votre mobile. Enfin, un adaptateur carte SD est inclus pour que vous puissiez l'utiliser directement sur votre ordinateur.Avec cette carte MicroSDHC de 200 Go, vous pourrez stocker un maximum de données et faire beaucoup de place sur vos appareils. Sachez que si cette version ne vous convient pas, Amazon en a plusieurs autres en stock. Vous pouvez choisir des modèles qui vont de 16 Go à 512 Go. Il ne vous reste plus qu'à passer à la caisse.