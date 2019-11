L'Apple iPhone XR disponible pour seulement 659€ chez Amazon

L'iPhone XR en promotion chez Amazon

De l'entrée de gamme Apple

L'un des points forts des iPhone est qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter le dernière modèle hors de prix pour profiter des nouvelles fonctionnalités d'Apple. Les anciens modèles sont mis à jour et l'iPhone XR est bien sous la dernière version d'iOS 13 disponible. Et étant donné que les évolutions en termes de hardware sont assez légères, acheter un appareil datant de 2018 fait sens.Amazon propose exceptionnellement l'iPhone XR avec 64 Go d'espace de stockage au prix de 659 euros, soit une économie de 50 euros. Seul le coloris noir est disponible à ce tarif. Le paiement en quatre fois sans frais est possible et la livraison est gratuite en France métropolitaine. Il s'agit d'un produit "Expédié et vendu par Amazon", ce qui offre des garanties quant à la livraison, au retour et au service client. Sachez aussi que pour tout achat de produits proposés par Amazon.fr d'une valeur supérieure à 100 euros, vous pouvez obtenir une réduction de 30 euros pour l'achat d'une enceinte connectée Echo Dot ou Echo Show 5 Mais revenons à notre iPhone XR. Comme tous les mobiles d'Apple, il ne bénéficie pas d'une fiche technique hors-norme. La firme de Cupertino assure les performances de ses appareils grâce à une optimisation à toute épreuve. C'est l'avantage de concevoir ses propres puces et son système d'exploitation maison. On retrouve donc un SoC A12 Bionic gravé en 7nm avec 3 Go de RAM, une batterie de 2942 mAh avec recharge 15W et recharge sans fil, et bien sûr la présence de l'assistant vocal Siri et de Face ID pour l'authentification rapide et sécurisée.On a affaire à un écran Liquid Retina (LCD) de 6,1 pouces avec définition 828 x 1792 pixels, format 19.5:9, luminosité de 625 nits maximum et la technologie Haptic Touch qui remplace 3D Touch. Le smartphone embarque un appareil photo principal de 12 MP avec ouverture f/1.8 et OIS (stabilisation optique de l'image). Le capteur frontal pour les selfies offre 7 MP et f/2.2.Si vous vous laissez tenter par l'iPhone XR, n'hésitez pas à consulter notre catalogue d'applications iOS à télécharger