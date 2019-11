L'enceinte Ultimate Ears BOOM 2 à moins de 80€ chez Amazon

Amazon : -42% sur l'achat de la BOOM 2 de Ultimate Ears

15 heures d'autonomie

C'est donc sur la plateforme Amazon que les clients du site e-commerce peuvent se procurer en promotion la BOOM 2 de Ultimate Ears.Alors qu'elle est vendue normalement aux alentours des 140 euros, l'enceinte sans fil voit son prix baisser à 79,99 euros ; soit 42% de remise immédiate de la part du site marchand.Que ce soit à domicile ou en point relais, la livraison du produit est gratuite. Vous êtes donc libres de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.La BOOM 2 de Ultimate Ears est une enceinte sans fil à 360 degrés capable de produire un son explosif porté par des basses puissantes dans toutes les directions.Nomade, elle dispose d'une portée Bluetooth de 30 mètres et d'une batterie rechargeable (avec charge rapide en 2,5h via la prise micro USB) bénéficiant de 15 heures d'autonomie.Imperméable et antichoc, l'enceinte a été conçue avec les meilleurs matériaux. Étanche, elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.