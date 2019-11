Tablette Samsung Galaxy Tab A 2019 à moins de 200€ chez Amazon

La Samsung Galaxy Tab en promotion sur Amazon

Tout ce qu'il faut savoir sur la tablette Samsung

En cette fin d'année 2019, Amazon France propose dans son rayon consacré aux tablettes tactiles la Galaxy Tab de Samsung à 199 euros ; soit 20 euros de moins par rapport à son prix initial. Il s'agit ici du modèle Wi-Fi et non du modèle LTE. Pour la version LTE, il faut compter près de 50 euros de plus.En ce qui concerne la livraison gratuite du produit, vous avez le choix entre la réception à domicile ou le retrait en point relais.La Samsung Galaxy Tab (référence SM-T510NZKDXEF) est une tablette au design fin équipée d'un écran panoramique à forte luminosité de 10,1 pouces. Disponible dans un coloris noir, elle dispose d'une mémoire vive de 2 Go, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible à 512 Go) et du système Android 9.0.L'appareil bénéficie d'une batterie de 6150mAh avec charge rapide ; ce qui lui permet d'avoir une autonomie longue durée.Côté dimensions, la tablette mesure 14,9 cm de largeur, 24,5 cm de longueur et 0,8 cm d'épaisseur (pour un poids de 472 grammes).