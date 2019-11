La carte MicroSD 64Go pour seulement 12,97€ chez Amazon

Une carte microSD puissante et performante



64 Go de stockage et au meilleur prix

Le modèle proposé ici par SanDisk vous permet à la fois de stocker énormément de vos documents numériques, mais également de les transporter absolument partout grâce à ses dimensions on ne peut plus compactes. Bien plus pratique et moins fragile qu'un disque dur, ce petit accessoire sera parfait pour vos différents voyages, et vous accompagnera partout.La marque a travaillé à vous offrir des vitesses de transfert exceptionnelles, avec un débit pouvant aller jusqu'à 100 Mo/s, soit 1 200 photos par minute selon les estimations du constructeur. Il ne vous faudra que quelques secondes pour décharger les centaines de clichés pris avec votre appareil photo ou de votre bibliothèque musicale.Il bénéficie également de la classe de vitesse UHS U1 et Classe 10 pour l'enregistrement et la lecture vidéo Full HD et d'une classe de performance A1 pour charger les applications plus rapidement, dans le cas où vous installez votre carte microSD dans votre smartphone. Elle est d'ailleurs prévue pour des conditions d'utilisation difficiles et pourra résister au froid, aux températures caniculaires ou polaires, mais également aux chocs et aux rayons X.Enfin SanDisk propose en plus de son accessoire une application mobile appelée SanDisk Memory Zone, qui permet de gérer les fichiers présents sur la carte mémoire, permettant ainsi de libérer de l'espace sur votre téléphone en quelques secondes seulement et très facilement.N'attendez pas le Black Friday pour en profiter ! Amazon propose dès à présent la carte micro SD SanDisk pour un prix de seulement 12,97€. N'attendez pas une minute de plus pour profiter de cette offre !