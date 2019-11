La carte microSD SanDisk Ultra 200 Go à prix cassé

Une bonne carte microSD avant le Black Friday

Petite mais solide

Le Black Friday approche mais Amazon ne perd pas de temps pour proposer des réductions sur une ribambelle de produits high-tech. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous permettra de recevoir cet article gratuitement chez vous. Ce n'est pas le seul avantage puisque vous pourrez bénéficier d'une remise de 0,50€ si vous décidez d'acheter une seconde carte microSD en même temps que la première. Ce n'est pas grand chose mais c'est un petit geste qui fait toujours plaisir. Enfin, notez que la garantie constructeur est valable pendant 10 ans. Passons aux caractéristiques techniques de ce produit.Cette carte microSD SanDisk Ultra possède une capacité de stockage de 200 Go. Elle est compatible avec la plupart des smartphones et tablettes Android du marché. Grâce à son homologation A1, cet exemplaire lancera rapidement toutes les applications de vos appareils. Pour ce qui est du transfert de données, la vitesse maximale peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s. D'après le fabricant, cela équivaut à 1200 photos par minute. Au total, ce modèle peut accueillir 3600 photos (taille moyenne de 3,5 Mo) et 960 minutes de vidéo en Full HD.Il ne faut pas se laisser tromper par la taille de la carte microSD de SanDisk. En effet, elle résistera aux températures extrêmes mais aussi à l'eau, aux rayons X et aux chocs. Ainsi, vos données seront toujours protégées. Pour gérer facilement les fichiers stockés sur la carte, le logiciel SanDisk Memory Zone est mis gratuitement à votre disposition. Enfin, un adaptateur SD est également fourni via cette commande. La carte pourra alors être placée dans un ordinateur ou un appareil photo. SanDisk a vraiment pensé à tout !Si vous cherchiez un moyen de stocker les photos et les vidéos prises via votre smartphone, cette carte microSD est faite pour vous. Elle mettra toutes vos données en sécurité et lancera les applications les plus gourmandes avec une efficacité déconcertante. Un produit de qualité qui ne vous décevra pas. Foncez !