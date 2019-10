Le smartphone Samsung Galaxy A10 à seulement 128€

Une fiche technique solide dans un boitier très léger

Fluidité et qualité photo pour un prix très contenu

Le Galaxy A10 propose en premier lieu un large écran de 6,2 pouces Infinity HD+ d'une résolution de 1 520 x 720 pixels. Débarrassé de son capteur d'empreintes, qui est relégué au dos de l'appareil, la place est faite au contenu sur cette dalle bord à bord et poinçonnée pour ne laisser place qu'à la caméra frontale. Samsung indique dans sa documentation que le rapport d'écran est de 81,6%, pour profiter au maximum de ses photos et vidéos, sans autres éléments disgracieux.Le design est simple mais pratique. Le constructeur a fait le choix du plastique, un matériau solide pour les utilisateurs les moins précautionneux mais aussi léger pour être emmené partout et ne pas être trop lourd en main après plusieurs heures d'utilisation intensive. Avec seulement 166 grammes pour une épaisseur de 7,6 millimètres, le smartphone se fera très discret dans votre poche ou dans un sac.Compatible avec les réseaux 4G, le Galaxy A10 offre assez de performances pour profiter de toutes les applications aujourd'hui indispensables comme les messageries instantanées ou les réseaux sociaux, sans aucune latence. L'expérience utilisateur reste en fluide en toutes circonstances. Le téléphone embarque également le système d'exploitation Android 9.0 et l'accès au Google Play Store pour télécharger des dizaines d'applications. Les 32 Go de stockage interne devraient suffire à accueillir vos médias et tous vos logiciels préférés.Pour finir, Samsung propose un capteur photo unique de 13 mégapixels, accompagné d'un flash, pour réussir à coup sur vos clichés. A l'avant le capteur possède 5 millions de pixels et propose également une fonction flash pour améliorer ses selfies même en conditions de luminosité défavorables.Ce smartphone très complet qui conviendra aux personnes ne souhaitant que les fonctions les plus essentielles au quotidien est également très abordable. Amazon vous propose actuellement le Galaxy A10 pour un prix de seulement 127,98€.