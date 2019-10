Casque sans fil Bose Headphones 700 avec Amazon Alexa à 329€ au lieu de 399,95€

Un nouveau design plus léger et une réduction de bruit améliorée

Un casque haut de gamme à prix cassé

Le casque Headphones 700 propose en premier lieu un tout nouveau design. Après le succès mondial de sa gamme Quiet Comfort, le constructeur américain n'a pas souhaité se reposer sur ses lauriers et a modifié sensiblement la forme de son casque, pour le rendre à la fois plus résistant, mais également plus léger pour une utilisation très confortable tout au long de la journée.Ce qui fait la force des casques conçus par la marque Bose, c'est évidemment son système de réduction de bruit active. Le constructeur a également amélioré son dispositif, en réorganisant son système de quatre micros placés tout autour de l'accessoire, afin de capter plus précisément le bruit ambiant et le réduire de plusieurs dizaines de décibels. La réduction de bruit est modulable sur 11 niveaux, pour s'isoler totalement du monde extérieur ou au contraire garder son attention sur la circulation.L'interface du Bose Headphones est à la fois très simple et intuitive. Il suffit d'une simple pression sur le casque pour mettre en pause sa musique, augmenter ou diminuer le volume, mais également faire appel à son assistant vocal préféré. Le casque propose une optimisation complète avec Amazon Alexa et Google Assistant. Les utilisateurs d'iPhone pourront également demander à Siri d'accomplir différentes actions d'une simple commande vocale.Enfin, et cela reste la principale raison d'acheter ce type de casque : le son. Le Headphones 700 est le parfait exemple de la signature Bose, un son à la fois dynamique et riche, proposant des basses puissantes sans être trop envahissantes. Quelque soit le type de morceau, il sera sublimé par le casque Headphones 700.Amazon vous propose une offre exceptionnelle sur le Headphones 700. Le casque tout juste sorti est proposé à un prix promotionnel de seulement 329€. N'hésitez plus une seule seconde pour vous offrir cet accessoire indispensable.