Affrontez les Zombies pendant Halloween avec Walking Dead et Resident Evil

Les jeux The Walking Dead et Resident Evil en promo pour Halloween

Nous serons chez Amazon pour toute la durée de notre visite au sein de cette sélection hantée. Les abonnés au service Amazon Prime auront la chance de bénéficier de la livraison à domicile gratuite sous un jour ouvré. Pour les autres, des frais de port peuvent s'appliquer si la commande n'atteint pas les 25€. Faites également très attention car vous verrez que les stocks sont limités. Enfin, chaque version d'un même jeu est à un prix différent. Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes qui vont suivre.Comme le titre de cette sélection l'indique, les jeux Resident Evil 7: Biohazard et The Walking Dead - Telltale Series: Collection sont concernés. Sans plus attendre, détaillons ces deux productions.Débutons avec le jeu Resident Evil 7: Biohazard - Gold Edition à 14,99€ sur PC. La version Xbox One est à 19,99€ et la version PS4 à 24,99€. Cette édition regroupe le jeu de base et tous les DLC disponibles. Cet opus est également compatible avec le casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Pour ce Resident Evil, Capcom a choisi un point de vue à la première personne afin de plonger le joueur dans l'horreur. Le héros, Ethan Winters, part à la recherche de sa femme avant d'être fait prisonnier par la famille Baker. Des monstres inédits font aussi leur apparition. Même s'il s'agit d'une véritable suite, cet épisode demeure un peu à part. Pour retrouver des figures emblématiques de la saga, il faut se tourner vers les DLC inclus.Enfin, voici The Walking Dead - Telltale Series: Collection vendu à 19,70€ sur Xbox One. Si vous êtes sur PS4, la copie physique vous reviendra à 24,12€. Cette compilation regroupe les 19 épisodes de la franchise. En plus des saisons principales, les spin-offs 400 Days et Michonne sont de la partie. Il s'agit avant tout d'un jeu narratif se déroulant dans l'univers de la série télévisée. La jeune Clémentine est l'héroïne de cette épopée durant laquelle le joueur doit faire des choix qui auront des répercutions sur les relations avec les autres personnages. Bref, un jeu qui sait parfaitement jouer avec les émotions.Voilà pour nos bons plans "Halloween" du côté des jeux vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur Clubic.