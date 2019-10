Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128Go à seulement 21,98€

Une clé à vitesse grand V avant le Black Friday

L'alliance entre rapidité et sécurité

Nous sommes chez Amazon pour découvrir cette bonne affaire alléchante, moins de 22€ pour cette petite clé USB 128Go, une bonne raison de ne pas attendre Black Friday . Bien entendu, la livraison à domicile est offerte pour les tous les abonnés au service Amazon Prime (30 jours gratuits puis 49€/an). Sinon, vous devrez débourser quelques euros supplémentaires pour que le produit arrive directement dans votre boîte aux lettres. Ce sera tout au sujet des modalités de cet article. Passons maintenant aux performances de cette clé USB signée SanDisk.La promotion concerne le modèle avec une capacité de stockage de 128 Go. Avec un tel espace, vous pourrez sauvegarder un maximum de données et faire un peu de place sur votre PC par la même occasion. Cette clé USB 3.1 rétrocompatible USB 3.0 et 2.0 peut être utilisée sur un ordinateur, une console de jeux et même sur un autoradio pour écouter vos morceaux favoris. Autre bonne nouvelle, la vitesse de lecture atteint jusqu'à 130 Mo/s, soit environ 15 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0 classique. Vous aurez donc la possibilité de transférer des dossiers volumineux à toute vitesse !En plus d'être facile à transporter grâce à son format très compact, la clé USB SanDisk Ultra Fit fera le nécessaire pour protéger vos fichiers personnels. Le logiciel SanDisk Secure Access vous permettra de crypter vos données et de les verrouiller grâce à un mot de passe. Ce modèle embarque également un logiciel de récupération Rescue Pro Deluxe (téléchargement gratuit). Si vous effacez des fichiers sauvegardés par inadvertance, il vous permettra de les récupérer. Bref, vous aurez tout l'arsenal nécessaire pour une expérience optimale.Le rapport qualité / prix de la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit est absolument parfait. Ses performances sont tout simplement impressionnantes et l'intégrité de vos données ne sera jamais menacée. Ainsi, nous vous encourageons vivement à profiter de ce bon plan éphémère.