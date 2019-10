Lancez-vous sur le nouveau Call of Duty grâce à ce pack PS4 à prix cassé chez Amazon

70 euros de remise immédiate sur l'achat d'un pack PS4 Slim Call of Duty

Il ne reste que quelques heures à patienter pour les fans de la saga Call of Duty. Comme évoqué en en-tête de l'article, l'édition Modern Warfare de "Call of" sort demain.À cette occasion, le géant Amazon propose un bundle comprenant la PS4 Slim et le jeu édité par Activision, pour 279,99 euros ; soit 70 euros de remise immédiate de la part d'Amazon par rapport au prix initial. Les frais de port pour une livraison à domicile sont bien sûr gratuits puisqu'il s'agit d'un achat dont le montant est supérieur à 25 euros.Sur la page produit, Amazon informe que son opération précommande en lien avec le pack PS4 Slim 1 To + Call Of Duty Modern Warfare est associée à la mention "prix bas garanti". Concrètement, si le prix du pack baisse entre le moment où vous l'avez précommandé et sa date de sortie, vous bénéficierez du prix le plus bas pratiqué par Amazon durant cette période.Call of Duty Modern Warfare est un jeu de tir à la première personne (FPS).Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront des agents d'élite des forces spéciales pris dans l'engrenage haletant d'un conflit à l'échelle globale qui menace l'équilibre du pouvoir. Aux côtés d'agents des forces spéciales internationales et de combattants de la liberté, les joueurs prendront part à des opérations secrètes qui les conduiront aux quatre coins du globe, dans des villes emblématiques d'Europe et jusqu'aux confins du Moyen-Orient.Si vous avez exactement 24 minutes devant vous, on vous invite à voir ce gameplay de COD Modern Warfare