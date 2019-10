Vente flash Amazon : le casque Jabra Elite 85h à moins de 250€

50 euros de remise immédiate sur l'achat du Jabra Elite 85h

Disponible en 4 coloris différents

On vous donne donc rendez-vous sur la plateforme française du site Amazon pour acheter en promotion le Jabra Elite 85h.Alors qu'il est initialement vendu à 299,99 euros, le casque avec réduction de bruit active voit son prix descendre à exactement 249,99 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part du géant de l'e-commerce. Au vu du tarif assez élevé, Amazon suggère à ses membres de payer le casque en 4 fois sans frais. Cela fait 4 mensualités de 62,49 euros chacune.Pour cette vente flash, Amazon France met à disposition quatre coloris différents pour le casque, à savoir : le noir, le beige, le bleu et le cuivre.Conçu pour les appels et la musique, le Jabra Elite 85h est un casque de type circum-auriculaire qui bénéficie de la technologie Bluetooth 5.0. L'Elite 85h affiche une autonomie de 36 heures (ANC activée) et une recharge rapide, ce qui vous permet de l'utiliser toute la journée sans craindre que la batterie ne vous lâche. Il supporte les assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google Assistant.Etanche grâce à la norme IP52, le casque est résistant à la pluie et à la poussière. Enfin, il mesure 19,5 x 8,2 x 22,5 centimètres et pèse 200 grammes.