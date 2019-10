Profitez des cartes microSD SanDisk à prix réduit chez Amazon

Jusqu'à 50% de remise sur l'achat d'une carte microSD SanDisk de 64 Go

Une carte microSD idéale pour les smartphones et tablettes

Le Black Friday arrive dans quelques semaines et Amazon commence (déjà) à proposer de sacrées réductions sur l'achat de cartes microSD.Ainsi, ce mercredi 23 octobre, les clients Amazon peuvent se procurer en vente flash une carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 64 Go accompagnée d'un adaptateur SD et vendue à 15,99 euros, soit 11 euros de remise immédiate par rapport au prix initial. Pour deux euros supplémentaires, vous avez également la SanDisk Extreme Plus avec la même capacité de stockage qui, quant à elle, bénéficie d'une réduction de 50%.Même si le prix d'achat est inférieur à 25 euros, sachez que les deux produits sont éligibles à la livraison gratuite en point relais.Avec la SanDisk Extreme ou la SanDisk Extreme Plus, bénéficiez de vitesses extrêmes pour des transferts rapides et des applis performantes. Idéale pour pour les smartphones et tablettes, cette carte microSD haute performance associe l'enregistrement de vidéo UHD 4K, de vidéo Full HD et de photos haute résolution.Homologué A2, l'accessoire est en mesure de lire jusqu'à 170 Mo/s et d'écrire jusqu'à 90 Mo/s. Garantie à vie, la carte est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X.