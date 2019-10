Le casque Bose Headphones 700 à seulement 329€

Le Bose Headphones 700 en promo chez Amazon (en attendant le Black Friday)

Jusqu'à 20 heures d'autonomie

Alors que le Black Friday aura lieu dans un mois (au passage, cochez la date du 29 novembre dans votre agenda), le site Amazon France propose une remise intéressante sur l'achat du Bose Headphones 700 dans un coloris noir.Vendu initialement à 399,95 euros, le casque sans fil à réduction de bruit voit son prix baisser à 329 euros ; soit une réduction de près de 71 euros. Au vu du tarif élevé du produit, Amazon suggère de le payer en 4 fois sans frais (soit 4 mensualités de 82,25 euros chacune).Le casque Bose Headphones 700 est doté d'un système à quatre microphones, qui identifie et isole votre voix tout en réduisant le bruit environnant. Optimisé pour l'Assistant Google et Amazon Alexa, le Bose Headphones 700 peut être personnalisé avec 11 niveaux différents de réduction de bruit.Ce casque tactile est équipé d'un arceau épuré en acier inoxydable et se distingue par sa légèreté et son confort. Des commandes intuitives vous permettent de gérer le volume, les appels et la musique d'une simple pression sur l'écouteur. Le casque offre jusqu'à 20 heures d'autonomie sans fil.Enfin, le Bose Headphones 700 est livré avec un câble de charge USB, un câble audio et un étui de transport.