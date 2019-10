🔥 Notre sélection de 4 casques et écouteurs Sony en promo chez Amazon

Casques Sony : de moins de 20 euros à plus de 200 euros

Chez Amazon, des casques Sony pour tous les goûts !

On commence donc notre sélection par le casque pliable Sony MDR-ZX310B vendu en promotion à 18,49 euros ; soit 11,51 euros de remise immédiate par rapport aux prix d'origine du produit.Ce casque filaire de type supra-auriculaire dispose d'un câble long de 1,2 mètre, de diaphragmes en ferrite de 30 mm pour un son puissant et équilibré, de gamme de fréquences 10-24 000 Hz et des oreillettes rembourrées pour un grand confort d'écoute. D'un poids de 125 grammes, il affiche les dimensions suivantes : 15 x 5 x 20 centimètres.Même si le prix est inférieur à 25 euros, sachez que le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais jusqu'au 30 octobre 2019 inclus.Le deuxième produit de cette sélection est le WH-XB700. Disponible dans un coloris noir ou bleu, ce casque sans fil de Sony est à 99,99 euros au lieu de 150 euros ; ce qui fait une belle économie réalisée de 50 euros.Le casque WH-XB700 offre un son puissant qui améliore les graves tout en préservant la clarté vocale afin de profiter pleinement de votre musique. L'appareil dispose des fonctions NFC et Bluetooth pour une connectivité instantanée et sans fil et a une autonomie de batterie allant jusqu'à 30 heures pour seulement 4 heures de rechargement. Une charge rapide de 10 minutes vous offrira 90 minutes de temps de lecture. Ce casque Sony a également un microphone intégré qui vous permet de répondre à des appels mains libres. Le WH-XB700 a été conçu et optimisé pour pouvoir utiliser des assistants vocaux comme Alexa, Google et Siri. Les écouteurs du casque sont rembourrés afin de vous offrir un vrai confort et cela pour une longue durée.D'un poids de 190 grammes, il affiche les dimensions de 6 x 18 x 21 centimètres.Pour ceux et celles cherchant un casque à réduction de bruit, voici le Sony WH-H900N qui est proposé au prix de 169,99 euros. Le casque est doté du système Noise Cancelling intelligent. Il s'agit d'une fonction qui permet d'adopter une qualité sonore adaptée à votre environnement. Que ce soit dans les transports ou sur dans la rue, cette technologie vous offre l'occasion de profiter de vos morceaux préférés. L'appareil dispose aussi de la fonction audio haute résolution Hi-Res pour bénéficier d'un son de très haute qualité.Le Sony WH-H900N possède une importante autonomie pouvant aller jusqu'à 28 heures. De plus, en seulement 10 minutes de charge, vous pourrez utiliser votre casque durant 1 heure. D'un poids de 0,85 kg, le casque mesure 17,5 x 20 x 11,5 centimètres. Pour information, le casque est livré avec un étui de transport, un câble audio et un câble de charge USB.Et enfin, pour terminer, découvrez les Sony WF-SP900. Ces oreillettes sport ultras légères vous suivront dans toutes vos activités sportives. Elles sont étanches et sans fil, et disposent d'une mémoire intégrée de 4 Go, ce qui vous permet d'écouter vos morceaux lors de vos séances de course, de natation, etc. Avec un design intra-auriculaire, les WF-SP900 ont été développées pour assurer un maintien infaillible. Le format TrueWireless Bluetooth vous permet de profiter d'une écoute sans fil, en toute liberté.Cette paire d'écouteurs est résistante à l'eau (même salée). Vous pouvez nager jusqu'à 2 mètres de profondeur. Elle dispose d'une autonomie maximale de 12 heures en Bluetooth grâce au boîtier de rechargement, et du contrôle tactile du volume sur les oreillettes et appels mains libres en stéréo. D'un poids de 146 grammes, la paire d'écouteurs mesure 7,15 x 6,15 x 3,8 centimètres.En ce qui concerne son prix, l'appareil est proposé au tarif promotionnel de 226,11 euros.Voilà ! Notre sélection est désormais finie et vous savez tout.Quels que soient vos besoins en matière de casque ou d'écouteurs, vous trouverez le matériel adapté parmi nos coups de coeur dédiés à ces produits de la marque Sony. Pour tous vos achats, n'oubliez pas de consulter les différents modes et délais de livraison avant de passer à l'étape de validation de votre panier.