L'iPhone 11 avec 128Go au prix du 64Go

Le nouvel iPhone en promo chez Amazon

Ne ratez plus aucune photo avec l'iPhone 11

Aujourd'hui nos smartphones sont nos compagnons de route, par conséquence on fait beaucoup de photos, on stocke des vidéos, on installe des jeux. Tout ça demande de la place en mémoire interne, c'est pourquoi cette promotion chez Amazon France est très intéressante. 128Go au prix officiel du 64Go soit 809€ au lieu de 659€, il y a de quoi craquer. De plus la livraison chez vous est bien évidemment offerte mais vous devrez patienter jusqu'au 24 octobre pour jouer avec. Attention seul le modèle vert est disponible à ce prix-là, un bon moyen de vous démarquer. Si vous le voulez en noir, comptez 23€ de plus. Budget un peu court ? Amazon a toujours une solution à vous proposer avec le paiement en 4 fois sans frais, soit à partir de 202,25€/mois.Poursuivons en évoquant les spécificités de l'iPhone 11. Vous les connaissez sûrement si vous nous lisez régulièrement mais rappelons quelques caractéristiques principales. Ainsi, il possède un excellent écran OLED 5.8 pouces avec une définition atteignant 2436 x 1125 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A13 Bionic soutenu par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous n'aurez aucun mal à faire tourner toutes les applications et jeux de l'App Store avec cette configuration.Notre tour du propriétaire ne s'arrête pas là puisque nous allons maintenant passer à la partie photo. Une double caméra 12 mégapixels + 12 mégapixels a été placée à l'arrière du smartphone. Ainsi, vous aurez la possibilité de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un autre capteur 12 mégapixels qui s'emploiera à capturer de très beaux selfies. Avec sa batterie 3190 mAh, l'iPhone 11 profite d'une autonomie moyenne de deux jours complets. Vous apprécierez aussi les superbes finitions de l'appareil et son design réussi.Avec 128Go, vous avez de quoi vous faire plaisir en photos, vidéos et jeux. Puissance, ergonomie et bonne autonomie, il sera votre allier parfait.. Inutile d'en rajouter... Besoin de plus d'informations ? Pas de soucis, consultez notre test complet , mais ne tardez pas, on ne vous garantit pas que la promo durera.