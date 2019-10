🔥 Notre sélection coup de coeur des enceintes bluetooth

4 Offres Amazon

enceinte bluetooth : les meilleures enceintes sans fil pour votre salon Elles ont remplacé les stations d'accueil : les enceintes sans fil ou Bluetooth se sont popularisées ces dernières années face à nos smartphones toujours plus perfectionnés n'offrant toujours pas la meilleure qualité sonore pour écouter sa musique préférée, la radio ou ses podcasts.

Notre comparatif des meilleures enceinte bluetooth

4 enceintes de chez JBL, Bose et Sony

Toutes les offres qui vont suivre sont donc disponible chez le géant du e-commerce Amazon. Vous pourrez donc bénéficier de tous les avantages de votre abonnement Amazon Prime, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez obtenir un mois gratuit et sans engagement en suivant ce lien . Si vous ne le saviez pas, avec un abonnement Prime la livraison en un jour ouvré est gratuite sur tous les articles éligibles.Sachez également qu'Amazon est une marketplace, cela signifie que les produits peuvent être vendus par Amazon mais également par des vendeurs tiers. Les 4 offres qui vont suivre sont vendues par la plateforme, donc aucun soucis à vous faire, mais nous vous invitons à toujours vérifier les conditions et les modalités des offres sur les marketplaces.Notre premier produit du jour est une enceinte bluetooth de chez JBL, la Flip 4. Il s'agit d'un des flagships de la marque et ce n'est pas pour rien. Avec sa puissance de 2 x 8 watts, elle offre un son clair et puissant, transféré par un bluetooth 4.2 pour toujours plus de stabilité de connexion. Elle est également étanche, avec une certification IPX7 qui la protégera quand vous l'amènerez au bord de la piscine ou à la plage.L'enceinte dispose d'une batterie de 3000 mAh qui vous offrira jusqu'à 12h d'autonomie en activité. En ce moment au prix de 84,49€ sur Amazon, il s'agit d'une excellente affaire. Passons maintenant aux autres enceintes.La seconde enceinte de notre sélection n'est autre que la Sony SRS-XB41. Il s'agit d'une très bonne enceinte, également étanche avec une certification IP67. Elle est capable de sortir un son tridimentionnel, accompagné de lumières d'ambiance, pour vous immerger totalement dans votre musique. Sa batterie lui permet de tenir jusqu'à 24h en utilisation en mode standard et jusqu'à 12h en mode extrabass avec les lumières activées, de quoi animer votre soirée juqu'au bout de la nuit. Si vos amis possèdent le même modèle vous pouvez également synchroniser le son et la lumière avec plus de 100 appareils, pour tous danser au même rythme. Au prix de 139€ au lieu de 250€ pour un son d'une superbe qualité et d'un produit globalement très bien pensé et très bien fini, il s'agit d'une excellente offre.Passons maintenant à un classique des enceintes bluetooth, produit par une marque bien connue, j'ai nommé la Bose SoundLink Revolve. La conception du produit lui permet de diffuser un son puissant et enveloppant à 360° pour ne jamais rater une miette de votre musique. Sa batterie tient jusqu'à 12h en utilisation et vous pourrez connecter votre smartphone à plus de 9 mètres de distance. Il est également possible de connecter deux de ces enceintes pour sortir un son stéréo, sans perdre le côté portatif du modèle. Elle est compatible avec Siri et Google Now pour contrôler votre musique ou prendre vos appels directement par la voix. Elle est disponible en ce moment au prix de 168€ au lieu de 199€, il s'agit d'un très bon investissement sur un produit robuste et durable. Passons maintenant au dernier produit de notre sélection.Notre dernier produit du jour, encore une fois de chez Sony, est ni plus ni moins que la Sony SRS-XB402M. Ce modèle à été spécifiquement pensé et designé pour reproduire un son "de festival" le plus fidélement possible. Pour cela elle est équipée de la technologie extrabass et d'un mode Live Sound. Elle est bien évidement étanche (IP67) et dispose de bandes lumineuses dynamiques et stroboscopiques pour l'ambiance. L'application Sony | Music Center vous permettra de contrôler et programmer votre playlist facilement mais également de gérer l'animation des bandes lumineuses. Elle dispose également de plus de 11h d'autonomie en utilisation avec le mode extrabass d'activé, vous pourrez facilement tenir toute la soirée et même toute la nuit. Elle est disponible au prix de 199€ au lieu de 270€ en ce moment.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour vous décider alors n'hésitez plus car ces offres ne vont pas durer éternellement.