🔥 Sony Xperia XZ3 + carte mémoire 64Go offerte à 549€ au lieu de 799€

Le Sony Xperia XZ3 en vente flash chez Amazon

Smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Disponible en plusieurs coloris

C'est donc par l'intermédiaire du site français Amazon où il est possible de se procurer en vente flash le Sony Xperia XZ3 avec une carte mémoire de 64 Go au tarif promotionnel de 549 euros, soit 250 euros de remise immédiate par rapport au prix initial. Les membres Amazon ont jusqu'au dimanche 13 octobre 2019 inclus pour bénéficier de la promotion.Bien évidemment, les frais de port sont offerts pour une livraison du produit à domicile puisqu'il s'agit d'un achat supérieur à 25 euros. En général, il faut compter 3 jours pour avoir le produit dans votre boîte aux lettres.Pour cette vente flash du produit Sony, Amazon propose plusieurs coloris au choix, à savoir : le bordeaux, le gris, le noir et le vert.En ce qui concerne les caractéristiques du smartphone, le Sony Xperia XZ3 dispose notamment d'un écran OLED BRAVIA HDR 6, 0” avec X-Reality pour mobile (résolution 1440 x 2880 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845, d'un appareil photo intelligent Motion Eye de 19 MP avec IA et de 64 Go d'espace de stockage.Avec le Sony Xperia XZ3, vous avez l'occasion de filmer des vidéos 4K HDR2 et en Super ralenti à 960 ips avec une résolution Full HD.Enfin, le Xperia XZ3 bénéficie de la certification IP65/684, ce qui permet au smartphone de résister aux éclaboussures et à la pluie. Et avec le verre Corning Gorilla Glass 5, votre téléphone est parfaitement protégé, à l'avant comme à l'arrière.