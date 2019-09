🔥 Compilation Assassin's Creed Origins + Odyssey sur Xbox à 39,99€ au lieu de 49,99€

10€ de remise sur la compilation Assassin's Creed Origins et Assassins Creed Odyssey

Promotion Amazon valable pour Xbox One et PS4

C'est donc sur la plateforme Amazon qu'il faut se rendre pour obtenir cette compilation des deux derniers titres de la licence Assassin's Creed. Le pack contient donc le sublime Assassin's Creed Origins , sorti en 2017, qui emporte le joueur en Egypte, à l'époque de Ptolémée XIII.Mais aussi l'excellent Assassin's Creed Odyssey , sorti en 2018 comme la nouvelle référence de la saga historique. Cette fois, les équipes d'Ubisoft Québec transportaient le joueur en l'an 432, en pleine guerre du Péloponnèse, qui a opposé Athènes à Sparte pendant presque trente ans.Le pack Xbox One, au prix de 39,99€ au lieu de 49,99€ est également disponible sur PS4, au même tarif. A noter que la livraison est gratuite, à domicile ainsi qu'en point relais.Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le licence Assassin's Creed, il s'agit d'une série de jeux vidéo historique d'aventure et d'infiltration développée par Ubisoft. Le premier opus est sorti en 2007. Dans le jeu, la technologie de l'Animus permet de lire la mémoire des ancêtres d'un sujet, à travers ses gênes, pour permettre d'explorer des lieux et des époques du passé.En plus d'être visuellement époustouflants, Origins et Odyssey ont intégré quelques nouveautés à la saga. Ainsi, en plus d'offrir un monde ouvert au joueur, Assassin's Creed Origins propose quelques éléments de jeu de rôle, orientant avec succès la saga vers le côté RPG du jeu vidéo.Une orientation encore plus prononcée dans Assassin's Creed Odyssey, où le joueur peut incarner un héros masculin ou féminin, tandis que ses choix dans les dialogues peuvent avoir des conséquences sur ses quêtes. Ce dernier opus a également introduit des romances.Ces deux titres sont de purs chefs d'œuvres, et nous ne pouvons que vous les conseiller. Alors, profitez de cette compilation pour consoles Xbox One et PS4 : vous ne le regretterez pas !