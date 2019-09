🔥 Marshall Mid Casque Audio Bluetooth à 99,99€ au lieu de 199€

Le Mid casque à moitié prix chez Amazon

La signature Marshall

Ce n'est pas la saison des soldes, et pourtant, Amazon nous fait une belle surprise en affichant le Mid Casque Audio Bluetooth de la prestigieuse marque Marshall en promotion à -50% ! Le casque passe ainsi sous la barre des 100€, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Avec une telle remise, on vous conseille de ne pas traîner si vous êtes intéressé par ce casque Marshall, car le stock devrait rapidement s'effondrer. Amazon vous permet de ne pas dépenser plus que le prix de votre commande en offrant les frais de port au résidents de la France métropolitaine. Si, par ailleurs, les dépenses liées à la rentrée ont explosé votre budget ce mois-ci, vous pouvez choisir le paiement en 4 mensualités. Ce service est payant mais son prix reste très raisonnable (un peu plus de 2€ pour cette commande).Le Mid casque Marshall est destiné à un public averti souhaitant bénéficier avant tout d'une excellente qualité audio. À l'écoute, on retrouve un son parfaitement maîtrisé grâce à une attention toute particulière réservée aux basses. Les haut-parleurs font 40 mm et chaque paire est réglée sur-mesure pour un son irréprochable. Le Mid casque offre, en une simple charge, une bonne autonomie de 30 heures d'écoute.Pour une connexion simple, rapide, et surtout stable, Marshall s'est tourné vers le bluetooth aptX pour son Mid casque. Ainsi, vous pourrez l'utiliser pour écouter vos morceaux favoris, mais également pour regarder des films sans aucun risque de décalage entre le son et l'image. Le bluetooth aptX fonctionne facilement à une portée de plus de 9 mètres. Enfin, son design rock et emblématique se différencie de tous les autres casques et séduira instantanément les fans de la marque.Si vous rêviez d'emporter le son de votre marque préférée partout avec vous, c'est désormais possible, et pour un prix vraiment abordable.